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لعبة في الجول – شادي محمد يختار: اللاعب الذي يحتاجه الأهلي من المعتزلين.. ' إجابة تكتيكية '

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لعبة في الجول – شادي محمد يختار: اللاعب الذي يحتاجه الأهلي من المعتزلين.. ' إجابة تكتيكية ' لعبة في الجول – شادي محمد يختار: اللاعب الذي يحتاجه الأهلي من المعتزلين.. ' إجابة تكتيكية '

لو بإمكانك إعادة لاعب واحد من الاعتزال لمساعدة الأهلي فمن يكون؟ اترك إجابتك في التعليقات لكن أولا فلتتعرف على رأي شادي محمد.

قائد الأهلي الأسبق شارك في لعبة FilGoal.com والتي تعتمد على مجموعة من الأسئلة الخفيفة توجه لنجوم الكرة في والوطن العربي.

وكان السؤال عن من اللاعب الذي يحتاجه الأهلي من نجومه السابقين؟

فرد شادي محمد "سأختار هاني رمزي".

وأوضح "الأهلي يحتاج للدعم في هذا المركز. هاني رمزي كان أيضا يجيد كلاعب وسط مدافع وكقلب دفاع".

وأتم "بخبراته التي اكتسبها من الملاعب الأوروبية وبنضجه الخططي هو اللاعب الذي سأختاره كإجابة على هذا السؤال".

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فيديو اليوم السابع

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