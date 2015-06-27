ماذا فعل الزمالك هذا الموسم في غياب باسم مرسي؟

يغيب باسم مرسي المهاجم الأول للزمالك هذا الموسم وهداف الفريق الأبيض عن مواجهة الصفاقسي التونسي مساء السبت بسبب الإيقاف.

إيقاف باسم مرسي ممتد أيضا محليا حتى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة بعد أن حصل على إنذاره الثالث أمام المقاولون أيضا.

فماذا فعل الزمالك بالأرقام هذا الموسم بدون باسم مرسي المهاجم رقم 1 في تشكيل الفارس الأبيض.

باسم مرسي لعب مع الزمالك 26 مباراة وغاب عن 6 في بطولة الدوري هذا الموسم فيما لم يتغيب عن مباراة إفريقية واحدة.

في المباريات الست للزمالك بدون باسم مرسي فاز الفريق الأبيض في 4 وتعادل في مباراتين.

نجح الزمالك في تسجيل 11 هدفا خلال المباريات الست التي لعبها بدون هدافه.. سجل 6 منها فقط في مباراة واحدة هي طلائع الجيش في بداية الدوري.