لأول مرة.. أنبوبة البوتاجاز بـ8 جنيهات فقط فى العامرية
باع حى أول العامرية برئاسة علاء يوسف بالتنسيق مع مدير إدارة تموين العامرية أنابيب البوتاجاز بالسعر الرسمى، اليوم السبت وهو 8 جنيهات للمواطنين أمام المستودع ومساكن البوسطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتقدمت مروة صالح معاون رئيس الحى للخدمات بالشكر إلى هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وطالبت بتوفير سيارتين يوميا محملتين بأنابيب البوتاجاز لبيعها بالسعر الرسمى فى المناطق المحرومة .
من جهة أخرى توجهت إدارة الصرف الصحى بالحى وإلى شارع الجمهورية ومساكن البوسطة بسيارة مدمجة ونافورى وكباش وقامت بتسليك 8 مطابق و2 خط رئيسى .
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السيارة المحملة بالانابيب فى العامرية
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اقبال الاهالى على شراء الانبوبة
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سعادة الاهالى بالبيع بالسعر الرسمى
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