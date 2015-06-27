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لأول مرة.. أنبوبة البوتاجاز بـ8 جنيهات فقط فى العامرية

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باع حى أول العامرية برئاسة علاء يوسف بالتنسيق مع مدير إدارة تموين العامرية أنابيب البوتاجاز بالسعر الرسمى، اليوم السبت وهو 8 جنيهات للمواطنين أمام المستودع ومساكن البوسطة.

وتقدمت مروة صالح معاون رئيس الحى للخدمات بالشكر إلى هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، وطالبت بتوفير سيارتين يوميا محملتين بأنابيب البوتاجاز لبيعها بالسعر الرسمى فى المناطق المحرومة .

من جهة أخرى توجهت إدارة الصرف الصحى بالحى وإلى شارع الجمهورية ومساكن البوسطة بسيارة مدمجة ونافورى وكباش وقامت بتسليك 8 مطابق و2 خط رئيسى .

السيارة المحملة بالانابيب فى العامرية -اليوم السابع -6 -2015
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السيارة المحملة بالانابيب فى العامرية

اقبال الاهالى على شراء الانبوبة -اليوم السابع -6 -2015
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اقبال الاهالى على شراء الانبوبة

سعادة الاهالى بالبيع بالسعر الرسمى -اليوم السابع -6 -2015
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سعادة الاهالى بالبيع بالسعر الرسمى


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