بدء حفل مسابقة "آل الشاعر" لتكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر

بدأ منذ قليل حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، ووليد الشاعر، صاحب مسابقة "آل الشاعر"، للقرآن الكريم بقاعة المؤتمرات.

وأكد أحمد الخطيب، منسق المسابقة، بأنه سيتم تكريم 800 فائز من حفظة القرآن الكريم، منهم 10 حاصلين على 99%، هم كل "هند موعود خضرى عبد الله، أروى محمود النوبى، وأسماء جابر أحمد على، ومحمد علام محمد عبد المعطى، والأء الله بدوى أحمد، وفارس مصطفى فؤاد أبو المجد، وعلاء عربى حامد على، وزينب شعبان النوبى عبد الوارث، وشيرين عبد الله عبد الله النوبى، ودنيا صالح محمود الجيلانى".

كما يتم تكريم 10 من ذوى الاحتياجات الخاصة هم كل من عبد الله محمد عبد الراضى، ومحمود ناصر محمود، وأحمد جمال عبد الرحيم، عبد الله جميل العادلى، ومحمد مصطفى صديق، وحامد عبد الله حسن، وأسماء عبد الفتاح الصغير، وعبد الراضى محمد متولى، ومحمود الحسيني إمامبى".

وتتمثل الجوائز فى 10 رحلات عمرة يتم التصفية عليها بإعادة امتحان 5 من العشرة الأوائل، و2 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وواحد من لجنة التحكيم، وواحد من خدام المساجد "الكتاتيب"، والأخير يرشحه وليد الشاعر صاحب مسابقة "آل الشاعر".

ويبلغ إجمالى الجوائز 100 ألف جنيه، بواقع 1500جنيه على العشرة الأوائل ومن 500 الى 1000 جنيه لـ50 من المحفظين وباقى المبلغ لباقى المتسابقين.