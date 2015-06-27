"سياحة الإسكندرية": أكثر من 8 آلاف وجبة بأطول مائدة فى العالم

قال اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة العامة للسياحة و المصايف بالإسكندرية، إن الإسكندرية قد نجحت فى الدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول مائدة فى العالم وذلك بطول 4300 م وكسرت الرقم الذى حققته إيطاليا بطول 2000م .

وأوضح فى بيان صادر عن الإدارة منذ قليل أن الهدف من هذه المائدة كان الدخول لموسوعة جينيس وهو ما تحقق وذلك من خلال توافر شروط المسابقة وهى أن تكون "الترابيزات" متلاصقة وممتدة لأكثر من 2000م ولا يوجد بينها فواصل وعرض التربيزة أكثر من 50 سم ، وهو ما تحقق بالفعل بطول 4300 م، وقامت شيدا سوباتشى محكمة موسوعة جينيس بقياس طول المائدة وتبين بالفعل كسر الرقم السابق و

>وأنهت مهمتها.

وأشار إلى أن شرط تحقيق الرقم والدخول لموسوعة جينيس هو طول المائدة وليس على الطعام حيث إن طول المائدة هو الذى يحقق الرقم وبالفعل نجحت الإسكندرية فى ذلك ولكن لإدخال البهجة والفرحة كان هناك اقتراح أن يكون إفطارا لكل أهالى الإسكندرية على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم لإرساء روح الوحدة والمشاركة وتم التنبيه أيضا بإحضار وجبة أو وجبات زيادة لإفطار آخرين، وتبرعت المطاعم بخمسة آلاف وجبة وأيضا تبرع رجال الأعمال السكندريين بـ 7500 وجبة، وتم التعاقد مع أندية الشرطة والقوات البحرية والقوات المسلحة لتوفير الوجبات حتى تكمل الفرحة وبالفعل شارك الكثير من الإسكندرانية وشارك اخرون بوجبات وظهر كثير من الإسكندرانية بالشكل المشرف والأسلوب الراقى ولكن كان هناك بعض السلوكيات غير اللائقة من بعض الأفراد إذ أنه تم تواجد جميع عربات الطعام فى وقت واحد فى الشوارع الجانبية وكان المقترح أن تتجه جميع العربات فى وقت واحد على التوازى لتوزيع الوجبات لكن قام بعض الأفراد بمهاجمة بعض العربات والأفراد المسئولين عن توزيع الوجبات والجرى وراء العربات بمنظر لا يليق وتعالت الصرخات والهتافات المعادية.

ومع كل ما حدث لا علاقة له بالدخول لموسوعة جينيس وكان الأمل أن يتم الاحتفال بهؤلاء الشباب الذين حلموا ووصلوا لحلمهم بمجرد الإعلان عن الفوز .

وقال " نعترف بوجود بعض السلبيات والتى نعد بتلافيها فيما بعد حيث إنه تم الاستفادة من تعليقات البعض البناءة وهذا أمر وارد لأنه يحدث لأول مرة" .

وتوجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالشكر لمجموعة شباب راديو اكتيف على مجهودهم وطموحهم للوصول بالإسكندرية إلى العالمية وطالب الجميع بتشجيع الشباب بدلا من إحباطهم وأن نتقى الله فى هؤلاء الشباب فهم أمل مصر كلها فهذا هدف الثورة الأساسى، متسائلا لماذا هذا الهجوم على مثل هذا الشباب الطموح .

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