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بالصور.. الناجون من “هجوم سوسة” بتونس يضعون الزهور بمكان الحادث الإرهابي

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بالصور.. الناجون من “هجوم سوسة” بتونس يضعون الزهور بمكان الحادث الإرهابي بالصور.. الناجون من “هجوم سوسة” بتونس يضعون الزهور بمكان الحادث الإرهابي

الناجون من هجوم سوسة بتونس يضعون الزهور بمكان الحادث الإرهابي

قام عدد من الناجين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقين بمدينة سوسة التونسية، أمس، بوضع الزهور بمكان الهجوم على شاطىء المنتجع السياسي، ووضعوا ورقة وسط الزهور كتب عليها كلمة “لماذا؟” في إشارة من إلي سبب الهجوم الإرهابي وذنب الضحايا، كما ظهر التأثر الشديد على الناجين وهو يضعون الزهور حيث انخرطوا في البكاء الشديد على رمال المنتجع.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع الضحايا وصور الناجين وهو يضعون الزهور على مكان الهجوم وأدانوا الحادث ووصفوه بالإرهابي وغير الانساني، وعلق أحدهم قائلاً إن السياح الضحايا هم من قالوا أنهم “سيأتون إلي تونس هذا الصيف i will come to tunisia this summer” بعد هجوم متحف باردو الذي وقع في 18 مارس الماضي.

ووقع هجوم على فندقين بمدينة سوسة بتوني، أمس، وأسفر عن مقتل 39 شخصُا فضلاً عن إصابة العشرات، ومعظم الضحايا من الرعايا البريطانيين، وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم.

 

 

 

 

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