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شكري يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان

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شكري يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان شكري يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان

بعث، الْيَوْمَ السبت، 27 يونيو وزير الخارجية سامح شكري ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان باعتباره يومًا مشهودًا في تاريخ وأمتها العربية والذي قام فيه أبناء القوات المسلحة المصرية الباسلة بملحمة وطنية بهدف استعادة أرض سيناء المحتلة، وإعادة العزة والكرامة لوطنهم الحبيب ولأمتهم العربية.

وأكد الوزير شكري في برقية التهنئة علي ان هذَا اليوم سيظل عالقا في أذهاننا وسنظل نذكر أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بارواحهم فداء الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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