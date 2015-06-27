ارتفاع أعداد موانئ البحر الأحمر المغلقة بسبب العواصف الترابية إلى خمسة

ارتفاع أعداد موانئ البحر الأحمر المغلقة بسبب العواصف الترابية إلى خمسةقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم إغلاق موانئ السويس الأربعة “الأدبية للبضائع” و “بورتوفيق للركاب” و “الزيتيات نقل المواد البترولية” و “السخنة نقل الحاويات” يرتفع عدد موانئ الهيئة المغلقة إلى خمسة بإغلاق ميناء نويبع بجنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف مصطفى – في بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت – بلغت سرعة الرياح 25 عقدة والعواصف الترابية وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار وكذا انعدام الرؤية لمسافة 1500 متر وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأشار يتابع مركز عمليات الهيئة خريطة الأحوال المناخية لأخذ الاحتياطات اللازمة مع تحذيرات هيئة الأرصاد المناخية من هذه الموجة التي تجتاح البلاد والتي تتسبب في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية.

من جانب آخر.. قال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إنه تم إغلاق طريق السويس – القاهرة مؤقتا بسبب العواصف الترابية.

وأضاف مدير أمن السويس، أن سبب الإغلاق هو حجب الرؤية بالطريق بسبب العواصف الترابية وسيتم إعادة فتح الطريق فور استقرار الأحوال الجوية.