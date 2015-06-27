السيسي يبدأ «إفطار تحيا مصر» بدقيقة حداد على ضحايا تونس والكويت وفرنسا

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المشاركين في إفطار «تحيا مصر» إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء العمليات الإرهاب ية التي وقعت في توقيت متزامن الجمعة، في كل من تونس وفرنسا والكويت .

وقال الرئيس السيسي خلال مأدبة الإفطار، السبت، إن الهدف من إنشاء صندوق تحيا مصر خلق أملا حقيقيا في مستقبل أفضل لدى المصريين.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي ، السبت، في مأدبة الإفطار التي يقيمها مجلس أمناء «صندوق تحيا مصر »، في حضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورجال الأعمال، والإعلاميون، والمفكرون، والسياسيون.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع مجلس أمناء الصندوق بكامل تشكيله، يتم خلاله عرض استراتيجيات عمل الصندوق، والمشروعات التنموية التي يمولها، وأبرزها تطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا ومشروعات التضامن الاجتماعي.