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استنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار قنبلة فى جسد إرهابيين بمجمع مواقف دمنهور

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استنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار قنبلة فى جسد إرهابيين بمجمع مواقف دمنهور استنفار أمنى بالبحيرة بعد انفجار قنبلة فى جسد إرهابيين بمجمع مواقف دمنهور
تشهد محافظة البحيرة، الآن استنفارًا لتأمين المنشآت الحيوية والشرطية والتصدى لأى أعمال شغب أو عنف من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعدما انفجرت قنبلة فى إرهابيين كانا يستقلان دراجة بخارية، قبل زرعها بمحيط مجمع دمنهور للمواقف بجوار شركة ميسا بدمنهور وتحديدًا بالقرب من بوابة 7.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالحادث قبل الدفع بفريق من خبراء المفرقعات نصبوا كردونًا حول المنطقة وفحصوها وعقموها بواسطة الكلاب البوليسية.

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