القبض على عاطل بـ25 كيلو بانجو فى القصاصين

ضبط رجال فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث القصاصين عاطلاً بحوزته 25 كيلو بانجو بقصد الاتجار وأحالوه إلى جهة التحقيق.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إخطارًا بنجاح المقدم حسام حسن وكيل الفرع والنقباء محمد فتحى ومحمد حسنى ومحمود عبد اللطيف مصطفى جبر معاونى مباحث القصاصين فى القبض على (م.ع.ع) 49 سنة عاطل مقيم فى منطقة السويدات وبحوزته 25 كيلو بانجو وحرروا له المحضر اللازم باللازم وأحالوه إلى النيابة العامة لمباشرة فباشرت معه التحقيق.