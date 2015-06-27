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بالصور.. حريق يلتهم محلين تجاريين فى السوق التجارى بالقنطرة غرب

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التهمت النيران عقب آذان المغرب محلين لتجارة الملابس الجاهزة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء حسن الزينى مدير الحماية المدنية بالإسماعيلية بتلقيه إخطارا من وحدة إطفاء القنطرة غرب بنشوب حريق داخل السوق التجارى بالقنطرة غرب.

على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة المبدئية نشوب حريق فى محلين للملابس الجاهزة فى شارع دمشق المتفرع من شارع مصطفى كامل فى السوق التجارى بالقنطرة غرب.

وبسؤال صاحب المحلين ويدعى (جمال عبد النبى) تاجر أفاد بأنه لا يتهم أحدًا، مؤكدا أنه كان بداخل المحلين مبلغ مالى كبير والنيران التهمته كما التهمت كمية من البضاعة يتعدى ثمنها النص مليون جنيه.

وسيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحلات المجاورة.

جانب من البضاعة -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من البضاعة

البضاعة المحترقة -اليوم السابع -6 -2015
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البضاعة المحترقة

احد المحلات المحترقة -اليوم السابع -6 -2015
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احد المحلات المحترقة

تفحم البضاعة -اليوم السابع -6 -2015
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تفحم البضاعة

عقب السيطرة على الحريق -اليوم السابع -6 -2015
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عقب السيطرة على الحريق

النيران فى المحل -اليوم السابع -6 -2015
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النيران فى المحل

المحلات عقب السيطرة على الحريق -اليوم السابع -6 -2015
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المحلات عقب السيطرة على الحريق

اثناء الاطفاء -اليوم السابع -6 -2015
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اثناء الاطفاء

احدى سيارات المطافى -اليوم السابع -6 -2015
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احدى سيارات المطافى

سيارات المطافى تسيطر على الحريق -اليوم السابع -6 -2015
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سيارات المطافى تسيطر على الحريق

تفحم البضاعة فى المحلات -اليوم السابع -6 -2015
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تفحم البضاعة فى المحلات

البضاعة عقب السيطرة على الحريق -اليوم السابع -6 -2015
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البضاعة عقب السيطرة على الحريق

سيارة المطافى -اليوم السابع -6 -2015
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سيارة المطافى


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