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العثور على جثة إرهابى آخر بمحيط انفجار قنبلة بمجمع مواقف دمنهور

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العثور على جثة إرهابى آخر بمحيط انفجار قنبلة بمجمع مواقف دمنهور العثور على جثة إرهابى آخر بمحيط انفجار قنبلة بمجمع مواقف دمنهور
عثرت قوات أمن البحيرة، وخبراء المفرقعات على جثة لإرهابى آخر بمحيط انفجار قنبلة فى جسد إرهابى قبل زرعها بمحيط مجمع مواقف دمنهور.

كانت قنبلة قد انفجرت فى إرهابى كان يستقل دراجة بخارية، قبل قيامه بزرعها بمحيط مجمع دمنهور للمواقف بجوار شركة ميسا بدمنهور، وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على جثمان لإرهابى كان يستقل الدراجة البخارية مع القتيل الأول.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارا من العميد جمال يس، مدير الحماية المدنية، بالحادث وتم الدفع بفريق من خبراء المفرقعات إلى مسرح الأحداث.


>- انفجار قنبلة بجسد إرهابى قبل زرعها بمحيط مجمع مواقف دمنهور

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