ننشر أولى صور لانفجار قنبلة بجسد إرهابيين قبل زرعها بمجمع مواقف دمنهور

ينشر "اليوم السابع" أولى صور لانفجار قنبلة فى جسد إرهابيين يستقلان دراجة بخارية، قبل زرعها فى منطقة محيطة بمجمع مواقف دمنهور.

وتشهد محافظة البحيرة، الآن استنفارًا لتأمين المنشآت الحيوية والشرطية والتصدى لأى أعمال شغب أو عنف من جانب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعدما انفجرت قنبلة فى إرهابيين كانا يستقلان دراجة بخارية، قبل زرعها بمحيط مجمع دمنهور للمواقف بجوار شركة ميسا بدمنهور.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالحادث، وتم الدفع بفريق من خبراء المفرقعات نصبوا كردونًا حول المنطقة وفحصوها وعقموها بواسطة الكلاب البوليسية.

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