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استبعاد 4 ملاحظين بلجنة الفتيات بالثانوية الأزهرية في الوادي‎ الجديد بسبب «الغش»

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استبعاد 4 ملاحظين بلجنة الفتيات بالثانوية الأزهرية في الوادي‎ الجديد بسبب «الغش» استبعاد 4 ملاحظين بلجنة الفتيات بالثانوية الأزهرية في الوادي‎ الجديد بسبب «الغش»

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

قرر الإمام الاكبر الشيخ أحمد الطيب، اليوم السبت، استبعاد 4 ملاحظين بلجنة الفتيات بالثانوية الأزهرية بمدينة موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد ، من أعمال الملاحظة باللجنة حتي نهاية الامتحانات  واستبدالهم بـ 4 ملاحظين آخرين ، لتورطهم في أعمال غش داخل أحدي اللجان الأسبوع الماضي.

قال مصدر  بقطاع الأزهر بالوادي الجديد أن 4 ملاحظين بلجنة الفتيات بالثانوية الأزهرية بموط بمركز الداخلة  قد قاموا بتسهيل عملية الغش بأحد اللجان الأسبوع الماضي ، في حين قامت إحدى الطالبات بتصويرهم بهاتفها المحمول، داخل اللجنة أثناء قيامهم وإصرارهم علي عملية الغش، مع اعتراض هذه الطالبة علي عملية الغش إلا أنهم أصروا علي استكمال غش الطلاب.

وأضاف  أن الملاحظين من المنتظر أن يحصلوا علي حرمان من أي أعمال خاصه بالامتحانات تصل لمدة عامين ، في حين أنه تم ارسال 4 ملاحظين آخرين بدلا منهم وحتي انتهاء الامتحانات.

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