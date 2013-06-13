ننشر صور الطفل ضحية مستشفى سبورتنج بالإسكندرية قبل وبعد الغيبوبة

يواصل "اليوم السابع" متابعة قضية الطفل كريم أمين، 11 شهرًا، "ضحية الإهمال الطبى" بمستشفى الطلبة بسبورتيج أولا بأول، ودخوله فى غيبوبة تامة ووضعه تحت الملاحظة الدائمة فى العناية المركزة لمدة شهرين حتى الآن.

وحصل "اليوم السابع" على ثلاث صور للطفل "كريم" فى مستشفى الطلبة بسبورتيج التابع للتأمين الصحى، وكان عدد من الممرضات التقط صورا تذكارية مع الطفل أثناء دخوله المستشفى بتاريخ 17 إبريل الماضى، وتظهر إحدى الصور الطفل أثناء لعبه على السرير الخاص بالمستشفى، وتثبت مدى تحسن صحته فى البداية، ودون عليها تاريخ الصورة 18 إبريل الماضى، وأن الطفل كان يعانى من التهاب رئوى بسيط.

> وفى صورة أخرى يظهر الطفل داخل العناية المركزة بتاريخ 22 إبريل الماضى، أى منذ شهرين تقريبا، وتثبت وضع الطفل على أجهزة تنفس وبعد دخوله فى غيبوبة واضطراب شديد بالتنفس، ونقص نسبة السكر بالدم، نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له منذ دخوله للمستشفى.

وفجر "اليوم السابع" قضية الطفل كريم أمين بعد دخوله المستشفى يوم 17 إبريل الماضى بالتهاب رئوى بسيط، وبدأت حالته الصحية تتحسن، إلا أن أسرته فوجئت بحدوث "شرقة" له أثناء نومه، فأسرع والده إلى الطبيبة والممرضة لإسعاف ابنه، إلا أنهما تركا الطفل لأكثر من أربع ساعات دون إدخاله العناية أو محاولة إسعافه، وفى السابعة صباحًا تدهورت حالة الطفل بشكل ملحوظ.

وأضاف والد الطفل: "تحدثت مع الدكتورة من أجل أن تسعف كريم فردت قائله لى ابنك تمام ونائم وأعطيت له حقنة مهدئة"، وتابع بأن الحقنة "تسببت فى قطع النفس نهائى وهى لديها إصرار بأن الطفل فى حالة صحية جيدة ونائم، وأصرت على عدم دخوله العناية المركزة"، وأضاف: "توجهت إلى دكتور العناية المركزة لكى أستغيث به، لأن الطفل فى حالة صحية سيئة، وفى الساعة الثامنة صباحاً قال لى إن الطفل دخل فى غيبوبة، نظراً لتأخير دخول الطفل للعناية المركزة، وتسبب فى ضمور فى المخ".

وتابع: "اكتشفت أن الدكتورة التى أصرت على عدم دخوله للعناية المركزة أخصائية صدر، ولم تستعن بأخصائى مخ وأعصاب للتعامل مع الطفل، بالإضافة إلى أن الحقنة المهدئة تعطى لفوق الـ13 سنة ولها أعراض جانبية كثيرة فوق احتمالات الطفل".

ذهب والد الطفل "كريم" لقسم سيدى جابر لتحرير محضر إثبات الواقعة حمل رقم (3820) لسنة 2013، وما زالت النيابة تحقق فى الواقعة بعد أن طالبت بانتداب طبيب شرعى، إلا أن الطبيب قال "لابد من استقرار حالته الصحية".

يشار إلى أن "اليوم السابع" حصل على تقارير طبية صادرة يومى 30 مايو الماضى والأول من شهر يونيو الجاري، بشأن حالة الطفل كريم أمين قبل دخوله المستشفى، وما تعرض له الطفل داخل المستشفى عليه توقيعات رئيس القسم ومدير المستشفى ومختوم بختم النسر، حيث أثبت التقرير الطبى أن الطفل دخل مستشفى الطلبة بسبورتينج بتاريخ 17 إبريل الماضى بحالة التهاب رئوى حاد مع ارتفاع فى درجة الحرارة وضيق فى التنفس، وأدخل قسم الأطفال لتلقى العلاج وظل بالقسم حتى يوم 21 إبريل الماضى.

وأثبت التقرير الثانى أن الطفل دخل محمولا فى قسم الداخلى إلى العناية المركزة بتاريخ 22 إبريل الماضى صباحاً، بحالة غيبوبة واضطراب شديد بالتنفس، ونقص نسبة السكر بالدم، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى وتصحيح نسبة السكر بالدم تدريجياً.