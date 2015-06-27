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رئيس زيمبابوي: «لو أراد أوباما تشريع زواج المثليين فسأتزوجه أولًا»

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368أثار قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بتشريع زواج المثليين جدلا واسعا في وسائل الإعلام الأجنبية وخصوصا بعد موقف الرئيس باراك أوباما المؤيد بقوة والذي أعرب عنه بقوله “الحب ينتصر”.

من جانبها اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي سخرية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر استحضار موقف روبرت موجابي رئيس زيمبابوي والذي قال في يناير الماضي إنه يعرض الزواج على أوباما ليطبقا أول حالة عملية على زواج المثليين في زيمبابوي.

وقال موجابي في تغريدة على على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في يناير الماضي: ” لو أراد أوباما أن أشرع زواج المثليين في زيمبابوي فسأتزوجه هو أولا ليكون خير مثال على ذلك”.

واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح بزواج المثليين في كل الولايات الأمريكية انتصارا لبلاده، وكتب أوباما على صفحته في تويتر “إن الحكم يدشن لمرحلة جديدة من الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وخطوة كبيرة في مسيرة البلاد نحو المساواة.. لقد أصبح من حق المثليين الزواج كأي شخص”".

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