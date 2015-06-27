الجزائر وتونس تتحريان بشأن الاشتباه فى ارتباط 300 شخص بـ "داعش"

أفاد تقرير إخبارى بأن مصالح الأمن فى كل من تونس والجزائر تبادلتا المعلومات بشأن 300 شخص محل اشتباه فى ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" فى موقعها الالكترونى اليوم السبت، أن بعض المشتبه بهم ينشط ضمن كتيبة "عقبة بن نافع" وأغلبهم من تونس، فى حين أن عددا منهم يحمل الجنسية الجزائرية وبعضهم مزدوج الجنسية.

وكشف ذات المصدر، أن التقارير التى تم تبادلها بين أجهزة أمن البلدين، وصفت القائمة الجديدة للمشتبه بهم، بأنهم " يشكلون خطرا على الأمن العام" فى كل من تونس والجزائر.

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