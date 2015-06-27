بتعانى من سمنة الأرداف..اشربى ماء بكثرة ونظمى هرمون الاستروجين

السمنة الموضعية من أكبر المشاكل التى تؤرق النساء بشكل خاص، وتسعى دائما المرأة إلى الحصول على القوام الممشوق، وفى سبيل ذلك قد تسلك سبلا عديدة.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يوضح أهم الطرق التى تخلصك من سمنة الأرداف وهى:

- تنظيم هرمون الاستروجين فى الجسم، فهو المسئول الأول عن تراكم الدهون فى الجزء السفلى لدى النساء، وهناك بعض الأطعمة التى تساعد على تنظيم نسبة هذا الهرمون وأهمها البروكلى والقرنبيط والقرفة.

- تناولى الماء بكثرة وبما لا يقل عن ثلاثة ليتر يوميا، فالماء يساعد على تخلص الجسم من السموم التى تساهم فى تراكم الدهون بالجسم.

>- احرصى على تناول أنواع محددة من الطعام، وأهمها السبانخ والطماطم والتوت والشمر واللوز.

- عليك بالحد من تناول بعض الأطعمة التى تساهم فى تكوين دهون الأرداف وأهمها الجبن واللحوم الحمراء الحلوى والسكريات و السمن.

- احرصى على تناول الطعام الذى يمدك بعنصر الاوميجا 3 وهو العنصر الذى يتوافر فى الأسماك الزيتية، كالسالمون والمكاريل والتونة .