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مصرع عامل داخل “أسانسير” في المنصورة

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مصرع عامل داخل “أسانسير” في المنصورة مصرع عامل داخل “أسانسير” في المنصورة

 

أرشيفية

لقى عامل مصرعه، داخل أحد الأبراج فى شارع قناة السويس بالمنصورة، حيث تلقى مدير مباحث المديرية إخطارًا بوصول بلاغ من الأهالى بوفاة عامل داخل أسانسير بشارع قناة السويس.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين وفاة عماد حمود زكى 42 سنة ومقيم قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، وتم استخلاص الجثة من داخل الاسانسير بعد أن انحشرت الرأس بين الحائط والاسانسير، وتم نقله مباشرة إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبسؤال زوجة المتوفى أكدت أنهم أثناء استقلالهم الأسانسير وبعد دخولها مع زوجها، أغلق الأسانسير على رأس زوجها وتحرك لأعلى بدون توقف ولم تتهم أحدًا.

وتم تحرير المحضر رقم 5092 إدارى قسم ثاني المنصورة، وبالعرض على الطب الشرعى، أكد أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وكسر فى الجمجمة وكسر فى فقرات العنق.

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