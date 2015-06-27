تنفيذ 23 محطة مياه شرب جديدة بالوادي الجديد

​صرحت منى محمد علي مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالوادي الجديد ان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اعتمدت مبلغ 149 مليون جنيه لإقامة وتنفيذ 23 محطة مياه شرب جديدة.

وقالت إنه تم البدء في تنفيذ المشروع على مرحلتين الاولى تشمل اقامة 13 محطة بتكلفة 84 مليون جنيه والمرحلة الثانية تشمل اقامة 10 محطات اخرى بتكلفة 65 مليون جنيه، وأضافت أنه جاري تنفيذ المرحلة الاولي بمراكز ومدن المحافظة حيث ينتهي تنفيذ 4 محطات حاليًا خلال شهر يوليو المقبل كما جاري الاعداد لطرح المرحلة الثانية خلال موازنة العام المالي الحالي.

وأشارت أن المرحلة تشمل اقامة 13 محطة بواقع 7 محطات بمركز الخارجة ( حي القلعة بمدينة الخارجة – قرية ناصر الثورة – قرية جناح – حي البستان بمدينة الخارجة – عين مطلة بمدينة الخارجة – منطقة الحزب بمدينة الخارجة – قرية بورسعيد ) بقدرة 200متر مكعب /ساعة، و 4 محطات بمركز الداخلة ( بمنقطة ابو عتمان بقرية الراشدة – قرية الصر – منطقة الجيزة بمنطقة عزب القصر – حي الشبابة بمدينة موط )، ومحطة بقرية الخير والنماء بمركز الفرافرة ومحطة بقرية القصر القبلي بباريس، بينما تشمل المرحلة الثانية اقامة 10محطات بواقع 3 محطات بمركز الخارجة حي المجاهدين – الامتداد العمراني بالخارجة – قرية بولاق و3 محطات بمركز الفرافرة ( قرية ابو منقار – قرية الكفاح – مدينة الفرافرة ) ومحطتين بمركز الداخلة ( قرية الامان بغرب الموهوب – الامتداد العمراني بمدينة موط ) ومحطة بمينة باريس والاخيرة بمدينة بلاط.