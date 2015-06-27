جنح سوهاج تجدد حبس متهم لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص‎

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس أحمد. م 34 سنة عامل ومقيم بقرية بلصفورة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وأقراص مخدرة بدائرة المركز.

> تعود الواقعة عندما وردت لضباط مباحث مركز سوهاج معلومات تفيد إحراز المتهم سلاح ناري بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه وبحوزته السلاح الناري، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.