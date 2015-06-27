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الصحة التونسية: مغادرة 23 مصابًا.. وتحديد هوية 17 من ضحايا ”هجوم سوسة”

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الصحة التونسية: مغادرة 23 مصابًا.. وتحديد هوية 17 من ضحايا ”هجوم سوسة” الصحة التونسية: مغادرة 23 مصابًا.. وتحديد هوية 17 من ضحايا ”هجوم سوسة”

الحادث الإرهابي في مدينة سوسة التونسية

ذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، أن 23 من إجمالي 39 مصابا إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة فندقا بسوسة غادروا المؤسسات الصحية بسوسة بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه لم يتبق سوى 16 مصابا تحت المراقبة الطبية يتلقون العلاج إلى جانب الرعاية النفسية مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

وأضاف البيان أن الفريق الطبي بقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية يواصل تحديد هويات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 38 شخصا مؤكدا أنه تم تحديد هوية 17 ضحية من جنسيات أنجليزية وألمانية وأيرلندية وبلجيكية وبرتغالية.

وأشارت إلى أنه تم تحديد هويات 10 سياح من بين ضحايا الهجوم الإرهابي بسوسة 8 منهم من حاملي الجنسية الإنجليزية وسائح بلجيكي وآخر ألماني.

ويتوزع المصابون حسب الجنسيات إلى 7 تونسيين و25 أنجليزيا و3 بلجيكيين وألماني واحد وسائح أوكراني وآخر روسي وشخص آخر لم يتم بعد تحديد هويته.

أ ش أ

 

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