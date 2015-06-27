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نيابة سوهاج الكلية تجدد حبس إخواني 15 يومًا لتحريضه على العنف

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نيابة سوهاج الكلية تجدد حبس إخواني 15 يومًا لتحريضه على العنف نيابة سوهاج الكلية تجدد حبس إخواني 15 يومًا لتحريضه على العنف

تعبيرية

أمرت النيابة الكلية بسوهاج بتجديد حبس إخوانى 15 يومًا على ذمة التحقيق لتحريضة على العنف بسوهاج.
> وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون هدفها تكدير السلم العام، الإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

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