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"الأعلى للجامعات"يطلع على خطة إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ

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"الأعلى للجامعات"يطلع على خطة إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ "الأعلى للجامعات"يطلع على خطة إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ
تفقدت لجنه رفيعة المستوى من المجلس الأعلى للجامعات، جامعة كفر الشيخ، واطلعت على خطة إطلاق كلية للحاسبات والمعلومات فى العام الدراسى المقبل بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الناصر حسين، أستاذ نظم المعلومات، وعضو لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، إن ما رأيناه إنجاز عملاق غير مسبوق وفكر عال فى التصميم والتنفيذ.

وأضاف عبد الناصر: لم نعتقد أن نرى مثل هذا الصرح الذى لم أر مثيل له سواء فى الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة وجامعة كفر الشيخ مثال مشرف وبها إمكانيات عالمية.

وقال الدكتور إبراهيم الحناوى، عضو لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، إن ما رأيناه هو كيان عملاق على أرض مصرية ومستوى الجامعة والمباني والإمكانيات لاتقل عن أوروبا فى شىء، بل تزيد.

وأضاف الحناوى أن المعامل التخصصية بجامعة كفر الشيخ غير موجودة في جامعات أخرى، مطالبا رئيس الجامعة بإظهارها لتقلدها كل جامعات .

وقال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن كلية الحاسبات من الكليات الهامة للمجتمع لأن قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم قطاعات التنمية ولا يحتاج استثمارات كبيرة ونتائجه سريعة وفعالة والعائد منه كبير، بالإضافة إلى حاجة المجتمع وطلاب الثانوية العامة بالأخص لهذه الكلية.

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مصر 365

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