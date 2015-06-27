الرئيس السيسي يبحث مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بعدد من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات منها استكمال التجهيزات اللازمة لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع.

كما تم مناقشة اقتراح إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوحيد الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وذلك في ضوء تعدد المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى يمكن التيسير على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها.