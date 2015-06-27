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انهيار عقار في السبتية تأثرًا بالزلزال

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انهيار عقار في السبتية تأثرًا بالزلزال انهيار عقار في السبتية تأثرًا بالزلزال

ارشيفية انهيار منزل

 

أكد الدكتور مجدى شريف رئيس غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، أن الغرفة تلقت بلاغًا بانهيار جزئى في عقار 32 شارع السبتية بحى بولاق أبو العلا، تأثرًا الزلزال الذي ضرب القاهرة والمحافظات، مساء اليوم السبت، لافتا إلى أن العقار خال من السكان ويتكون من أربعة طوابق.

وأضاف «شريف»، في تصريحات صحفية نقلتها بوابة فيتو ، أن العقار صادر له قرار إزالة منذ الثمانينات، والانهيار جاء تأثرا بالزلزال، مشيرا إلى أن الواجهة الخلفية للعقار هي التي سقطت، ولم ينتج من الانهيار أي إصابات.

وكان زلزال بقوة 5.2 ريختر، ضرب القاهرة والمحافظات، مساء اليوم السبت.

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