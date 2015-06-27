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أمن المنيا يضبط قاتل عجوز داخل مسكنه بعد 48 ساعة من ارتكاب الجريمة

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أمن المنيا يضبط قاتل عجوز داخل مسكنه بعد 48 ساعة من ارتكاب الجريمة أمن المنيا يضبط قاتل عجوز داخل مسكنه بعد 48 ساعة من ارتكاب الجريمة
ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على المتهم بقتل عجوز داخل مسكنه بحى الأخصاص شمال المنيا.

البداية عندما تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد القبض على أيمن ص ر 19 سنة سائق والمتهم بقتل عجوز داخل مسكنه بحى الأخصاص شمال المنيا.

وكان مدير الأمن قد أمر بتشكيل فريق بحث من البحث الجنائى وخلال 48 ساعة توصل فريق البحث إلى المتهم، وهو سائق يبلغ من العمر 19 سنة ويدعى أيمن، وتم العثور معه على المسروقات التى سرقها عقب ارتكاب الجريمة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.
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