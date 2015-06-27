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انهيار منزل من طابقين دون وقوع خسائر بالأرواح فى طهطا بسوهاج

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انهيار منزل من طابقين دون وقوع خسائر بالأرواح فى طهطا بسوهاج انهيار منزل من طابقين دون وقوع خسائر بالأرواح فى طهطا بسوهاج
شهدت قرية القبيصات، دائرة مركز شرطة طهطا، انهيار منزل مكون من طابقين دون وقوع خسائر بالأرواح، وتم فحص الأنقاض بمعرفة قوات الإنقاذ البرى.

كان اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلى، مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بانهيار منزل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، وقادها الرائد أحمد المحرزى، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة، بأن المنزل ملك تمام ا ع أ 66 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية.

والبيت مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق والألواح الخشيبة، وتبين انهيار أحد جدران المنزل وسلم الطابق الثانى ووجود تصدعات وشروخ بحوائط المنزل بالطابقين ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد رغم حدوث تلفيات بالمنقولات المنزلية، وبسؤال مالكة المنزل أيدت ما جاء بالفحص وعللت سبب الانهيار بقدم المنزل وتهالكه، فتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للانتقال واتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2593 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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مصر 365