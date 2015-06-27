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ربة منزل تتهم ابنها وزوجته بقتل زوجها بالسم فى سوهاج

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ربة منزل تتهم ابنها وزوجته بقتل زوجها بالسم فى سوهاج ربة منزل تتهم ابنها وزوجته بقتل زوجها بالسم فى سوهاج
اتهمت ربة منزل ابنها وزوجته بالتسبب فى موت زوجها المسن عن طريق وضع مادة سامة له فى كوب شاى بمقر اقامتهم فى قرية جزيرة شندويل التابعة لمركز سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

كان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب المدير تلقى اخطارا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج باستقبال مستشفى سوهاج العام "فوزى .ن.ع" - 70 سنة جثة هامدة وتبين وفاته نتيجة تناوله ماده سامة فى كوب شاى .

انتقل العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج ومعاونه النقيب أحمد طلعت إلى مسرح الحادث وسألوا زوجة المتوفى - 50 ربة منزل - فاتهمت ابنها "نبيل .ف" - 31 سنة عامل و زوجة "آمال.ا" 24 سنة ربة منزل - مقيمان بذات الناحية - بأنهما وراء وفاته بسبب خلافات على ملكية المنزل وأضافت ابن زوجة ابنها وضعت مادة مجهولة داخل كوب شاى قدمته للمتوفى الأمر الذى أدى لإصابته بإعياء .

ضبطت قوة المتهمين وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 4070 جنح المركز لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365