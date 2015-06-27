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إصابة 11 فى مشاجرة بسبب الخلاف على ماسورة رى بسوهاج

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إصابة 11 فى مشاجرة بسبب الخلاف على ماسورة رى بسوهاج إصابة 11 فى مشاجرة بسبب الخلاف على ماسورة رى بسوهاج
سيطر ضباط مركز طهطا مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن على مشاجرة بين عائلتين نشبت فى نجع المعينين التابع لقرية الصفيحة دائرة المركز بسبب الخلاف على ماسورة لرى الأراضى الزراعية ما نتج عنه إصابة 11 مواطنا بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى العام تحت تحفظ الشرطة .

تلقى اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز الجميلى مأمور مركز طهطا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين فتم الدفع بمجموعات قتالية تحت إشراف العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث شمال سوهاج وتبين للرائد أحمد المحرزى رئيس مباحث مركز طهطا بالإنابة ومعاونه النقيب عمر أبوعقرب وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة بناحية نجع المعينين التابع لقرية الصفيحة.

سيطرت القوات على المشاجرة وضبطت طرفيها وتبين أنها بين "طرف أول" وضم كلا من "كامل .ا"مدرس و" علام . إ"على المعاش و" فراج .ا" على المعاش و" أيمن .ف" موظف و "محمد .ع"عامل وجميعهم مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة وبين "طرف ثان " ضم كلا من "عبد الناصر .خ"إمام بالأوقاف و" أحمد .ع"موظف و "يوسف .خ"عامل بالأوقاف و "فتحى .ح" موظف و "أمنه .ض" ربة منزل و "حسونة .خ"ا عامل مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة .

تم التحفظ على المصابين فى مستشفى طهطا العام وباستجوابهما أفادا بأن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات على ماسورة مشاركة بينهما لرى أرضهم الزراعية تبادلا الاتهامات بتعدى كلاهما على الأخر بالضرب وأحداث إصابته ..تحرر المحضر رقم 5064 جنح المركز لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة .

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مصر 365