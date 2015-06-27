الكويت تشيع جثامين ضحايا تفجير مسجد الإمام الصادق

شيع الكويتيون اليوم السبت 20 من ضحايا تفجير مسجد الامام الصادق الذى وقع ظهر أمس فى العاصمة الكويت، بينما سيتم دفن 7 من الضحايا فى مقبرة السلام فى النجف الأشرف.

وبدأ المشيعون يتوافدون إلى المقبرة الجعفرية فى الصليبيخات عقب صلاة العصر اليوم وسط هتافات" يسقط يسقط داعش" وحمل بعض المشيعون لافتات مكتوب عليها لا للإرهاب.

وجاء تشييع الجنازات وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوى قد أعلن أن معظم المصابين الذين دخلوا مستشفيات البلاد عقب التفجير الانتحارى فى مسجد الإمام الصادق أمس غادروا المستشفيات بعد تلقى العلاج المناسب.

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