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إجلاء السياح مستمر بعد أحداث سوسة وأكثر من 100 ألمانى يتحدون الارهاب

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إجلاء السياح مستمر بعد أحداث سوسة وأكثر من 100 ألمانى يتحدون الارهاب إجلاء السياح مستمر بعد أحداث سوسة وأكثر من 100 ألمانى يتحدون الارهاب
غادر مئات السائحين تونس عقب الهجوم الارهابى أمس الجمعة فى فندق بمدينة سوسة السياحية مخلفا حصيلة كارثية من القتلى غير مسبوقة فى تونس.

وقال آمر مطار النفضية التابع لولاية سوسة محمد وليد بن غشام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم السبت أن نحو ألف سائح انجليزيا غادروا صباح اليوم بالفعل سوسة بعد الحادث وتم إجلاؤهم عبر طائرات بريطانية بعد الحادث.

وكانت حصيلة القتلى البريطانيين الأعلى بين السياح الذين سقطوا فى الهجوم الارهابى على نزل "امبريال مرحبا" أمس الجمعة وبلغ عددهم بحسب آخر المعلومات التى طرحتها وزارة الصحة 8 قتلى و25 جريحا.

كما غادر أيضا 113 هولنديا و24 فرنسيا بحسب المتحدث الإعلامى فى مطار النفيضة، جلال شوشان.

وأضاف شوشان لـ(د.ب.أ): "يتوقع أن يكون العدد أعلى بعد ظهر اليوم".

وانحسرت اليوم الحركة السياحية بجهة سوسة بينما كان الاقبال ضعيفا على شواطئ المدينة التى تلقب بجوهرة الساحل فى تونس.

وتستقطب المدينة فى العادة أكثر من مليون سائح سنويا لكن الرقم المتوقع لهذا العام وهو مليون و200 الف قد يشهد انتكاسة بعد الحادث.

وألقت أحداث أمس التى سقط خلالها 38 قتيلا من جنسيات أغلبها أوروبية و39 جريحا إلى جانب مقتل منفذ الهجوم، بظلالها بشكل واضح على النشاط السياح فى المنطقة.

ومع ذلك أفاد المسئول بمطار النفيضة بوصول عدد من السياح عقب الحادث البارحة فى مقدمتهم 106 سائح ألمانى وأكثر من 70 سائحا انجليزيا عبر مطارى لندن ومانشستر.

وقال آمر مطار النفيضة: "هناك عملية إجلاء لكن لم يحصل الغاء لرحلات حركة المسافرين السياح أقل من المعتاد لكن تبدو شبه عادية".

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مصر 365