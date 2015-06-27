سماء الأقصر خالية من العواصف وحركة الطيران والبالون الطائر طبيعية

قال الطيار هشام الحسينى، مدير مطار الأقصر الدولى، إن مدينة الأقصر لم تشهد أى عواصف ترابية اليوم، مؤكدا استمرار الحركة الملاحية بالمطار دون توقف.

ومن جانبه أكد الطيار أحمد عبود، وكيل اتحاد شركات البالون الطائر، أن سماء الأقصر كانت صافية اليوم، وأن رحلات البالون الطائر حلقت فى سماء المدينة فجر اليوم دون أى معوقات أو عواصف ترابية.

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