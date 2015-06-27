محافظ دمياط يشكل لجنة لمراجعة مكافأة امتحانات العاملين بالإدارة التعليمية

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لجنة متخصصة من ديوان عام المحافظة والجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة مكافأة المعلمين، استجابة لشكوى المئات منهم والإداريين بإدارة دمياط التعليمية الذين تضرروا من خصومات من مكافأة امتحانات هذا العام وصلت 25 %متمثلة فى ضرائب ومعاشات بخلاف ما حدث فى باقى الإدارات التابعة لمديرية تعليم دمياط.

وأوضح المتضررون أن استمارات الراتب الشهرى بما فيها الأجر الأساسى والحوافز والعلاوات تختلف فى إدارة دمياط عن الإدارات الأخرى وأقامت نقابة المعلمين الفرعية بدمياط دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

>