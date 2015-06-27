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نائب محافظ البحيرة تتفقد المشروعات الجديدة بمركز شبراخيت

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نائب محافظ البحيرة تتفقد المشروعات الجديدة بمركز شبراخيت نائب محافظ البحيرة تتفقد المشروعات الجديدة بمركز شبراخيت
قامت اليوم المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية فى مدينة شبراخيت رافقها حامد هبيلة رئيس المدينة تفقدت خلالها التشطيبات النهائية لوحدة مرور شبراخيت المقامة على مساحة 500 متر بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال فى موعد غايته 15 يوم حتى يتسنى افتتاحها وتشغيلها لخدمة مواطنى شبراخيت.

كما تفقدت تطوير ورصف شارع محمود أبو شلوع بالمدينة بطول 650 متر وبتكلفة مليون و132 ألف جنيه وأعمال الإحلال والتجديد والتوسعات بمحطة مياه الشرب بشبراخيت لزيادة طاقتها من 400 لتر/ ثانية إلى 800 لتر/ثانية بتكلفة 65 مليون جنية لتخدم مركزى شبراخيت والرحمانية وأجزاء من قرى دمنهور وايتاى البارود.

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