بالصور.. وزير التعليم العالى يتفقد المستشفى الجامعى ببنها

تفقد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، يرافقه الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، والدكتور أحمد يوسف، مدير المستشفى الجامعى ببنها اليوم.. لتفقد أحوال المرضى والتجهيزات بالمستشفى، حيث استمع الوزير خلال الجولة لمشاكل المرضى وذويهم خلال تفقده أقسام المستشفى المختلفة وقسم الاستقبال، واشتكى له بعض المترددين من قلة أعداد أسرة العناية المركزة وشراء الأدوية من الخارج.

كما أمر الوزير خلال الجولة بتحويل إحدى الحالات الخطرة لمعهد الأورام بالقاهرة

>وأكد الوزير، خلال الجولة، أن المستشفيات الجامعية شهدت طفرة كبيرة سواء فى الأجهزة أو نظام معالجة المرضى وكانت تواجهها عدة تحديات أهمها عدم توافر البند الخاص بشراء الأدوية، الأمر الذى يضطر معه المريض لشراء الأدوية والمستلزمات من الخارج، وناشد الوزير القادرين ومؤسسات المجتمع المدنى والمتبرعين بتقديم الدعم المادى لشراء الأدوية بالمستشفيات وتوفيرها للمرضى غير القادرين.

وقال الوزير إن الوزارة بصدد إنشاء أول نظام للربط الإلكترونى بين المستشفيات الجامعية داخل الجامعة الواحدة والجامعات فى المحافظات المجاورة بهدف التنسيق بين كل المؤسسات الطبية الجامعية لتقديم خدمة أفضل للمريض المتردد عليها، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا أحد العروض لهذا المشروع، والذى تقدمت به إحدى الشركات الألمانية فى هذا المجال، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية للمشروع ستعمل على ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة بما يتيح متابعة حالة المريض بعناية وتوجيه الحالات لأماكن توافر الخدمة بسرعة تحت إشراف الأساتذة والأطباء من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام والتخصصات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور على شمس الدين، رئيس الجامعة، خلال الجولة أنه تم إطلاق أكبر خطة تطوير شاملة للمستشفيات الجامعية ببنها والبدء فى أكبر إنشاءات بالمستشفى، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد حالات الاستقبال من 150 حالة يوميا 2012م الى 1000 حالة يوميا عام 2015م وزيادة أعداد أسرة العناية من 20 سريرا الى 66 سريرا.

وأضاف شمس الدين أنه تم إجراء تطوير شامل لقسم الاستقبال وتحويله إلى مستشفى طوارئ يشمل أشعة عادية ومقطعية حديثة واشعة تليفزيونية وقسطرة تداخلية لعلاج حالات الأزمات القلبية والذبحة الصدرية وبنك دم مجهز على أعلى مستوى ومعمل طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

كما تم تجهيز مستشفى الطوارئ بالدور الأول بعناية مركزة جراحية لاستقبال الحوادث الخطيرة، ومركز لعلاج السموم، مشيرا إلى أنه تم مد المستشفى بأجهزة طبية بقيمة 23 مليون جنيه.

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