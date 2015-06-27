أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس هيئة الإسعاف يفتتح خطوط السير لــ 12 سيارة جديدة بكفر الشيخ

Google+ Print
رئيس هيئة الإسعاف يفتتح خطوط السير لــ 12 سيارة جديدة بكفر الشيخ رئيس هيئة الإسعاف يفتتح خطوط السير لــ 12 سيارة جديدة بكفر الشيخ
يشهد فندق القوات المسلحة بمصيف بلطيم، مساء اليوم افطار جماعى أعده المسئولون بمرفق اسعاف كفر الشيخ بحضور عدد من المسئولين فى هيئة الإسعاف المصرية ومحافظ البحيرة ويعقب الافطار تشغيل خطوط السير لـ12 سيارة اسعاف جديدة.

أكد الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف بكفر الشيخ ,أنه سيتم مساء اليوم افتتاح خطوط السير والتشغيل للسيارات الحديثة الفيتو مرسيدس فائقة السرعة المعدلة بحضور الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة اسعاف ، والدكتور مصطفى غنيمة مدير قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور سامى النجار مدير عام اقليم الدلتا و الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة .

وأضاف الجنزورى، فى تصريحات صحفية له، أن هذه السيارات الجديدة ستدخل الخدمة اليوم، لتأمين عدد من الطرق الجديدة والسريعة، منها طريق كفر الشيخ – بلطيم "رافد الدولى"، والطريق الدولى "كفر الشيخ – مطوبس"، والطريق الدولى "كفر الشيخ – المحلة".

وأشار الجنزورى، إلى أن مرفق الإسعاف بكفر الشيخ يمتلك 66 سيارة إسعاف موزعة على جميع نقاط الإسعاف بالطرق السريعة وكل مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 18 سيارة قديمة "دعم" يتم الدفع بها فى حالات الطوارئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات