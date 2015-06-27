رئيس هيئة الإسعاف يفتتح خطوط السير لــ 12 سيارة جديدة بكفر الشيخ

يشهد فندق القوات المسلحة بمصيف بلطيم، مساء اليوم افطار جماعى أعده المسئولون بمرفق اسعاف كفر الشيخ بحضور عدد من المسئولين فى هيئة الإسعاف المصرية ومحافظ البحيرة ويعقب الافطار تشغيل خطوط السير لـ12 سيارة اسعاف جديدة.

أكد الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف بكفر الشيخ ,أنه سيتم مساء اليوم افتتاح خطوط السير والتشغيل للسيارات الحديثة الفيتو مرسيدس فائقة السرعة المعدلة بحضور الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة اسعاف مصر، والدكتور مصطفى غنيمة مدير قطاع العمليات والتشغيل، والدكتور سامى النجار مدير عام اقليم الدلتا و الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة .

وأضاف الجنزورى، فى تصريحات صحفية له، أن هذه السيارات الجديدة ستدخل الخدمة اليوم، لتأمين عدد من الطرق الجديدة والسريعة، منها طريق كفر الشيخ – بلطيم "رافد الدولى"، والطريق الدولى "كفر الشيخ – مطوبس"، والطريق الدولى "كفر الشيخ – المحلة".

وأشار الجنزورى، إلى أن مرفق الإسعاف بكفر الشيخ يمتلك 66 سيارة إسعاف موزعة على جميع نقاط الإسعاف بالطرق السريعة وكل مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 18 سيارة قديمة "دعم" يتم الدفع بها فى حالات الطوارئ.