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7 عادات خاطئة فى رمضان.. تجنبها

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7 عادات خاطئة فى رمضان.. تجنبها 7 عادات خاطئة فى رمضان.. تجنبها
خلال شهر رمضان والصيام، يمارس البعض الكثير من العادات الخاطئة فى التغذية، مما يسبب أضرارا صحية خطيرة للصائم.

ولكن ما هى الأشياء الخاطئة التى نقوم بها فى شهر رمضان؟. وحول هذا توضح الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض العادات الخاطئة التى يقوم بها البعض ومنها:

1- عدم تناول كوب من الماء البارد بعد سماع أذان المغرب، فيتسبب فى حدوث تليف للكبد.
>2- ينصح بالابتعاد عن تناول المخللات والفسيخ والرنجة والكشرى، لأنها تسبب الشعور بالعطش.
>3- تجنب تناول الأطعمة مرتفعة نسبة والأطعمة السريعة.
>4- ينصح بعدم الإكثار من تناول الحلويات الشرقية لأنها تساعد على ارتفاع نسبة السكر.
>5- لعشاق العرقسوس ينصح بعدم الإكثار من تناوله خاصة لمرضى الضغط المرتفع والكلى.
>6- مشروب الكركديه مفيد للغاية، وخاصة لمرضى الضغط المنخفض ولكن ينصح بعدم الإسراف فى تناوله.
>7- عدم الإسراف فى وضع التوابل لأنها تزيد من الشعور بالعطش.
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مصر 365

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