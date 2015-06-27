بالصور.. أهالي الكرنك بالأقصر يتجمهرون لليوم الثاني احتجاجًا على قرار إنشاء سور حول المعبد

تجمهر عدد من أهالي منطقة الكرنك العاملين في القطاع السياحي لليوم الثاني على التوالي أمام البوابة الرئيسية لمعبد الكرنك شمال مدينة الأقصر احتجاجًا على قرار ممدوح الدماطي وزير الآثار ببناء سور حول المعبد من ناحية الكورنيش.

وقال الأهالي المحتجين أن السور سيشوه البانوراما الخاصة بالـ 4 معبد وتعيق مشاهدة أعمدة وتماثيل المعبد من خارجه.

كان الدماطي قد أصدر قرارا بعد الهجوم الإرهابي الذي تصدت له قوات الشرطة بإنشاء سور حول ساحة معبد الكرنك من ناحية الكورنيش في إطار إجراءات تأمينه بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه والتي وافق علي إقامته المحافظ محمد بدر.