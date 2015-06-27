أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى» -
الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة -
وزير الصحة: سنتعاون مع كوريا في مجال علاج الرمد وجراحة الأطفال -
الإثنين المقبل.. «اقتصادية النواب» تحسم مصير قانون الاستثمار الجديد -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار 4 قروش خلال التعاملات المسائية -
بالأرقام.. توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الكاكاو والشاي والبن -
«القابضة للكيماويات»: إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات 400 مليون دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. أهالي الكرنك بالأقصر يتجمهرون لليوم الثاني احتجاجًا على قرار إنشاء سور حول المعبد

Google+ Print
بالصور.. أهالي الكرنك بالأقصر يتجمهرون لليوم الثاني احتجاجًا على قرار إنشاء سور حول المعبد بالصور.. أهالي الكرنك بالأقصر يتجمهرون لليوم الثاني احتجاجًا على قرار إنشاء سور حول المعبد

اثناء الاحتجاج

تجمهر عدد من أهالي منطقة الكرنك العاملين في القطاع السياحي لليوم الثاني على التوالي أمام البوابة الرئيسية لمعبد الكرنك شمال مدينة الأقصر احتجاجًا على قرار ممدوح الدماطي وزير الآثار ببناء سور حول المعبد من ناحية الكورنيش.

وقال الأهالي المحتجين أن السور سيشوه البانوراما الخاصة بالـ 4 معبد وتعيق مشاهدة أعمدة وتماثيل المعبد من خارجه.

كان الدماطي قد أصدر قرارا بعد الهجوم الإرهابي الذي تصدت له قوات الشرطة بإنشاء سور حول ساحة معبد الكرنك من ناحية الكورنيش في إطار إجراءات تأمينه بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه والتي وافق علي إقامته المحافظ محمد بدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا