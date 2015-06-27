رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى المنفذة من المنحة الاماراتية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقرى، والتي يتم تنفيذها من المنحة الاماراتية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية والاسكان، و9 محافظين، ورؤساء الهيئات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم عرض موقف الـ 135 قرية المنفذ بها مشروعات الصرف بـ9 محافظات، بتمويل من المنحة الاماراتية، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 45 قرية منها منتصف يوليو المقبل، بينما ستنتهي الأعمال في 49 قرية أخرى بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وتمت الاشارة إلى أن هناك 41 قرية متبقية بها مشكلات في التنفيذ، سواء في التعديات على الاراضي المخصصة للمشروع، أو في نزع الملكيات، وغيرها.

من جانبه، شدد المهندس إبراهيم محلب على سرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية للقرى الـ 45 التي شارفت على الانتهاء لتكون هذه المشروعات فرحة العيد لأهالي هذه القرى، مؤكدا على ضرورة التنسيق في ذلك بين الوزارات المعنية والمحافظين ومنظمات المجتمع المدني.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إزالة أي تعديات على الاراضي المخصصة لمشروعات الصرف الصحي بهذه القرى، مع سرعة استخراج قرارات نزع الملكية المطلوبة.

وقال رئيس الوزراء : مشروعات الصرف الصحي بالقرى لها أهمية شديدة، وهذا المشروع سيحل مشكلات 135 قرية، وسنعمل على تذليل أي معوقات تواجهه.

كما كلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بالعمل على حل مشكلات نقص المياه أو ضعفها، والتي ظهرت في الآونة الأخيرة ببعض المناطق.

وأكد رئيس الشركة أن هناك مشكلات في بعض مناطق محافظات الجيزة، والقليوبية، والشرقية، نظرا لعدم تناسب كميات المياه المنتجة مع عدد السكان في هذه المناطق، نتيجة العمارات السكنية المخالفة التي انتشرت في هذه المناطق فترة الانفلات الامني، مشيرا الى أنه يتم العمل على حل هذه المشكلات تباعا.