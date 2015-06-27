رئيس مصلحة الطب الشرعي يتقدم باستقالته

تقدم الدكتور محمود أحمد رئيس مصلحة الطب الشرعي بطلب رسمي إلى وزارة العدل بالإعتذار عن منصبه كرئيس للمصلحه .

وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعي في طلب إعتذاره أن لديه موانع صحية وظروف عائلية وإجتماعية يمر بها لن تمكنه من الآستمرار مستقبلًا في مباشرة مهام عمله كرئيس قطاع الطب الشرعي وكبير للآطباء الشرعيين على نحو ما تقتضيه منه طبيعة هذا العمل الجليل.

وهناك مرشحان لتولي منصب رئيس مصلحة الخبراء خلفًا للرئيس الحالي وهما الدكتور عماد الديب نائب كبير الاطباء الشرعيين، والدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي ومدير إدارة التشريح بمشرحة زينهم، وذلك وفقا للآقدمية، ومن المقرر أن يعرض المستشار عبد الرحيم الصغير طلب رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإعتذار عن منصبه على وزير العدل المستشار أحمد الزند غدًا الاحد للفصل فيها.