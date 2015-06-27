الخضار السوتيه أفضل بداية للفطار بعد الشوربة

بعد تناول نصف كوب من المياه على مهل فور انطلاق مدفع الإفطار، ينصحك الأطباء بالاهتمام بشرب ملعقتين على أقل تقدير من الشوربة الساخنة، والتى تساعد على تهيئة المعدة بشكل كبير لاستقبال الطعام والشعور بالراحة بعد الانتهاء من تناول طعام الفطور.

وحسبما أوضح الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة، فالخضار السوتيه أحد أهم المأكولات الصحية التى يمكن للصائم الاعتماد عليها فى بداية إفطاره بعد تناول المياه والشوربة الدافئة، باعتباره أكثر الأصناف خفة على المعدة وسهولة فى الهضم ويشعر متناوله بالارتياح الشديد.

وأوضح أستشارى أمراض الباطنة، أن تناول الخضار السوتية على الإفطار وفور تناول الشوربة أفضل مرطب للأمعاء، فالكوسة والبطاطس والبسلة والجزر المطهى على البخار يساعد على تبطين المعدة وتقوية جدارها لتحمل الصيام لساعات طويلة، وكذلك تحمل كل نوعيات الطعام الدسمة والحارة الأخرى، كما أن فوائده تظهر فى حالة الراحة التى تعم على الأمعاء بعد الفروغ من تناول الطعام، فلا وجود للغازات ولا للتقلصات، إضافة إلى سهولة الإخراج، مع إمداد الجسم بالطاقة والقوة اللازمة.