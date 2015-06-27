للرجل.. تعرف على طرق تشخيص وعلاج دوالى الخصية

دوالى الخصية من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال، ويؤثر هذا المرض بشكل مباشر على فرص الإنجاب لدى الرجل، وذلك نتيجة تأثر الحيوانات المنوية وإصابتها بعدد من المشاكل نتيجة لدوالى الخصية.

فى هذا السياق أوضح الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة، طرق تشخيص دوالى الخصية وطرق العلاج منها:

تشخيص دوالى الخصية

>ضعف الحيوانات المنوية فى العدد أو الحركة، وكذا زيادة نسبة تشوهاتها، تعد من أهم العلامات التى تشير للإصابة بدوالى الخصية، وتبعا لرأى محمد فتشخيص دوالى الخصية يمكن أن يتم إكلينيكيا بواسطة الطبيب المعالج، حيث تظهر الدوالى فى صورة شرائط متجاورة داخل كيس الصفن بالخصية.

ولكن يظل الفحص بالأشعة، هو الوسيلة الأكثر فاعلية فى كشف وتشخيص دوالى الخصية بصورة أوضح.

علاج دوالى الخصية

>يؤكد "الإمبابى" أن طرق علاج دوالى الخصية، تعتمد على حجمها ومدى انتشارها، وفى الحالات البسيطة من دوالى الخصية غالبا ما يبدأ الطبيب بالعلاج الدوائى. ولكن على الرغم من فاعليته ونجاحه فى علاج بعض الحالات، إلا أن النسبة الأعلى من الرجال المصابين بهذا المرض، تحتاج إلى ضرورة التدخل الجراحى لاستئصال دوالى الخصية.