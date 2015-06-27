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السيسي يحضر مأدبة إفطار «تحيا مصر» بحضور الطيب وتواضروس ومحلب

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السيسي يحضر مأدبة إفطار «تحيا مصر» بحضور الطيب وتواضروس ومحلب السيسي يحضر مأدبة إفطار «تحيا مصر» بحضور الطيب وتواضروس ومحلب

يشارك الرئيس عبدالفتاح ، السبت، في مأدبة الإفطار التي يقيمها مجلس أمناء «صندوق تحيا »، في حضور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورجال الأعمال، والإعلاميين، والمفكرين، والسياسيين .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعا مع مجلس أمناء الصندوق بكامل تشكيله، يتم خلاله عرض استراتيجيات عمل الصندوق، والمشروعات التنموية التي يمولها، وأبرزها تطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا ومشروعات التضامن الاجتماعي.

 

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