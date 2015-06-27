هزة أرضية يشعر بها مواطنو السويس.. والمسئولون: لم نخطر رسميا بأى زلزال

شعر مواطنون السويس فى الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم بهزة أرضية بجميع أنحاء المحافظة والأحياء الخمسة، مما أدى إلى حالة من الخوف والذعر بين المواطنين خاصة قانطى الأبراج السكنية بمنطقة حى السويس وحى فيصل.

ومن جانبهم قال مسئولو ديوان عام محافظة السويس لـ"اليوم السابع" إنهم لم يخطروا نهائيا من الجهات المعنية بوجود هزة ارضية أو حدوث زلزال بالسويس وأن الأوضاع مستقرة ولا توجد أى خسائر سواء مادية أو انسانية والأمور تسير بشكل طبيعى.

وقال محمد جودة مدير عام مكتب وزارة السياحة أن جميع القرى السياحية بالسخنة مستقرة ولم يخطر بوجود أى مشاكل أو أى هزة أرضية أثرت على القرى السياحية .