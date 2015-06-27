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رئيس مدينة فارسكور يتفقد قرية السرو وينتقد تكرار غياب طبيب الوحدة الصحية

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رئيس مدينة فارسكور يتفقد قرية السرو وينتقد تكرار غياب طبيب الوحدة الصحية رئيس مدينة فارسكور يتفقد قرية السرو وينتقد تكرار غياب طبيب الوحدة الصحية
قام هشام الكاشف وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة فارسكور بجولة تفقدية صباح اليوم السبت بقرية تفتيش السرو واطمئن على سير العمل فى الوحدة .

وكلف كرم الدسوقى القماش رئيسة الوحدة المحلية لقرية تفتيش السرو بمتابعة أعمال النظافة ورفع الإعلانات المخالفة فى الطرق الرئيسية والعامة.

وتفقد الوحدة الصحية بالنوادرية وأجرى اتصالا بالدكتور جمال عبد الناصر وكيل الوزارة مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط وابلغه بتكرار غياب الطبيب المكلف بالعمل فى الوحدة الصحية وعدم حضوره لمباشرة عمله وبخاصة أيام الثلاثاء .الأربعاء .الخميس والشكوى المتكررة من المواطنين بعدم تواجده وطلب بأن يتم توفير البديل لخدمة الأهالى.

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مصر 365