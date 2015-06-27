كيف ترطبين شعرك في شهر الصيام؟

أثناء الصوم، قد تهملين جمالك، لا سيما شعرك، ما يؤثر سلباً في صحّته وحيويته ويؤدي إلى جفافه وتقصّفه وتساقطه.

وبالطبع، سوف تزيد انشغالاتك في رمضان ويُصبح وقتك ضيّقاً جداً، فلا يتسنّى لك الوقت الكافي للاعتناء بجمالك. بالنتيجة، وبسبب ساعات الصوم الطويلة وتناول مأكولات متنوِّعة وغير صحيَّة أحياناً على الإفطار، أو بسبب تناول الطعام بأوقات مختلفة ومتأخرة من الليل، يفقد شعرك لمعانه بسرعة.

الطريقة الصحيحة لغسل شعرك:

اختاري شامبو خاصّاً بنوعيَّة شعرك، ولا تغيِّري الماركات كي لا تؤذي فروة رأسك، التي تستغرق وقتاً لتتماشى مع كلّ نوع جديد من الشامبو.

- استخدمي الماء الفاتر عند الاستحمام، فالماء الساخن يؤذي شعرك.

- احرصي على ترطيب شعرك بزيت النعناع

امنحي شعرك حمامات زيت، مرَّتين على الأقلّ في الأسبوع، لكي ترطّبيه من جذوره وتمدّيه بالفيتامينات اللازمة.

- ماسك زيت النعناع لتعزيز الروح في شعرك:

- المكونات: 5 قطرات من زيت النعناع، ونصف ملعقة من زيت الخروع، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون الخام.

- طريقة الاستخدام: اخلطي جميع الزيوت معاً، وبخّي شعرك برذاذ الماء الدافئ، ثمّ دلّكيه جيداً بالخلطة، قبل لفّه بكيس بلاستيكيّ، لمدَّة ساعة، واغسليه أخيراً بالطريقة المعتادة. كرِّري هذه العمليَّة مرَّتين في الأسبوع.

- ماسك زيت النعناع للحدِّ من إفرازات الدهون في الجوّ الحارّ:

- المكونات: 5 قطرات من زيت النعناع والماء الدافئ.

- طريقة الاستخدام: قومي بتخفيف زيت النعناع بالماء للتقليل من كثافته على فروة الرأس، التي تعتبر حسّاسة وسريعة التهيّج. بعدها، دلّكي فروة الرأس بحركات دائريَّة لمدَّة ربع ساعة، واتركي الماسك على شعرك نصف ساعة، ثمّ قومي بشطفه. يُفضّل تكرار العمليَّة مرَّة واحدة في الأُسبوع.

- بعد الاستحمام جرّاء أيّ ماسك زيتيّ، لا تنسي وضع البلسم على أطراف شعرك بكميَّة قليلة جداً، واتركيه لمدَّة 10 دقائق قبل تشطيفه.

- اختاري الأمصال المغذّية الخاصّة بنوعيَّة شعرك، واستخدميها في الطقس الحارّ.

- لا تستخدمي المستحضرات التي تتضمّن موادّ كيميائيَّة كالرغوة والجلّ ورذاذ تثبيت الشعر، خصوصاً التي تحتوي على مادَّة الكحول، فشعرك في هذا الشهر يميل أكثر إلى الجفاف، ولا داعي لاستخدام مستحضرات تزيده جفافاً.

- انتبهي إلى نقص الماء في جسمك الذي يؤثر سلباً في صحّة شعرك، واشربي كثيراً من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض ما فقده جسمك أثناء اليوم.

- وأخيراً، لا تتركي شعرك منسدلاً خلال الصوم وساعات النهار الطويلة والحارة.

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