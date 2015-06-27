باريس هيلتون.. أكثر النجوم اتقاناً في تمثيل الخوف أم ضحية تجهل تفاصيل المقلب؟

حلت نجمة المجتمع الأوروبي باريس هيلتون الشقراء بعد محمد هنيدي وغادة يوسف ولوسي وعبدالله بالخير وغيرهم ضيفة الحلقة التاسعة من برنامج المقالب الشهير الأكثر مشاهدة هذا العام (رامز واكل الجو) الذي تبثه قناتيّ :ومصر mbc ، mbc1 التي بحكم عدم معرفتها بمقدمه الشقي رامز جلال لم يضطر إلى التنكر وظهر معها بشكله الحقيقي لكنه بالغ من باب المرح والكوميديا في الثناء على رقتها وأنوثتها وشياكتها لدرجة إنه تمنى أن يكون كلبا من أجل مرافقتها إلى الفندق حين سألت مضيفتها لدى وصولها صالة إفتتاح الفندق الجديد عن ما إذا كان سيسمح بدخول كلابها الثمانية،فعلق رامز : ما تخليهم تسعة وتاخديني معاكي.

وتفوقت باريس هيلتون على ضيوف البرنامج السابقين بأنها كانت الأكثر توازناً وهدوءاً بين من سبقها من النجوم العرب رغم صراخها وخوفها الناعم والشيك جداً،وبعد معرفتها بالمقلب من رامز نفسه الذي اعتذر لها بترداد إنه يحبها،وأن جميع فريق البرنامج يحبها لم تبدي أي رد فعل غاضب على الإطلاق،ولم تضرب أو تشتم رامز بل هنأته على إتقانه له مؤكدة له أن برنامجه أكثر جنونا من برنامج (punk d) ،واعترفت أن لديها فوبيا أن تموت بطائرة رغم إنها تصعد الطائرة كل يوم،واختتمت حلقة برنامج (رامز واكل الجو) لأول مرة منذ انطلق قبل 8 أيام بهدوء جميل يحسد عليه.

وهذا يؤكد إن النجوم يمثلون رد فعلهم الغاضب على المقلب ،فمن يجروء على تدبير مقلب قاتل،ومدمر للأعصاب مثل هذا بنجمة عالمية ثرية مرفهة دون أن ينال موافقتها المسبقة؟ فهي إن كانت حقاً ضحية تجهل تفاصيل المقلب، فأن أبسط شيء ستفعله بعد هبوطها من الجو إلى الأرض هو الإتصال بمحاميها الخاص لرفع دعوى تعويض مالي بالملايين ضد القناة وضد مقدم البرنامج رامز جلال على الضرر النفسي الذي لحق بها جراء هذا المقلب القاسي جداً الذي استقبلته بتسامح جميل وشيك ثمنه ربع مليون دولار .

والمؤكد أن هذه الحلقة حققت أعلى نسبة مشاهدة بعد الترويج المسبق لها قبل رمضان،كما حصدت كم هائل من الإعلانات مقارنة بالضيوف السابقين حيث كانت فواصلها الإعلانية هي الأطول،ونتوقع الأمر ذاته في حلقات بعض الضيوف وعلى رأسهم سلطان الطرب جورج وسوف الذي نشفق على رامز جلال من الآن من رد فعله غير المتوقع حتى من المقربين منه،و الذي لن يكون بالطبع ناعم ورقيق مثل رد فعل الشقراء باريس هيلتون.