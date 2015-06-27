طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت.. حقيقة أم إشاعة؟

بالرغم من اعتبارهما الثنائيّ الأمثل بين نجوم هوليوود، فإنّ النجمين Angelina Jolie و Brad Pitt لم يسلما من الإشاعات المغرضة التي طالت في الآونة الأخيرة حياتهما الشخصية والعائلية.

فقد كشفت صحيفة Hollywood Life الأمريكية أنّ Jolie البالغة من العمر 40 عاماً، و Pitt الذي يكبرها بـ 11 سنة، سيباشران معاملات طلاقهما الرسمية في الفترة القريبة المقبلة.

وأكّد أحد المقرّبين من النجمين أنّ كلّ الأخبار التي تُشاع لا تمت إلى الواقع بصلة، كما أنّ موضوع الطلاق هو مجرّد أوهام اختلقتها وسائل إعلام مجهولة، مشدّداً على أنه: "بعد علاقة دامت 10 سنوات، وحياة مثالية مع أولادهما الستة، من الطبيبعي أن تظهر بعض المشاكل الناتجة من ضغوطات العائلة والأولاد والشهرة، إلا أنّ Angelina وBrad يضعان عائلتهما في الدرجة الأولى.. الطلاق بعيد كلّ البعد عنهما".

وأضاف المصدر عينه: "Jolie وPitt عملا كلّ هذه السنوات على تأسيس عائلة ناجحة بعيدة عن زيف الشهرة والأضواء، ودعما بعضهما البعض في أصعب اللحظات، وتحدّيا مرض السرطان الذي أصاب Angelina ودفعها إلى استئصال الثديين والمبيض، كما شاركا في الكثير من المناسبات الخيرية، وشكّلا مصدر إلهام وقوة للكثيرين".

يُشار إلى أنّ Angelina Jolie، التي طالبت بحقوق المرأة في القمة الأفريقية، زارت بيروت خلال الأسبوع الماضي، حيث أمضت 5 ساعات في تفقّد أحوال اللاجئين، وتوجّهت في زيارتها الخاطفة إلى مخيمٍ للنازحين في البقاع في إطار تصوير فيلم وثائقيّ عنهم.

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